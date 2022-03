Don de Sang Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Don de Sang Arcachon, 29 mars 2022, Arcachon. Don de Sang Tir au vol 10 avenue du parc Arcachon

2022-03-29 15:30:00 – 2022-03-29 19:00:00 Tir au vol 10 avenue du parc

Arcachon Gironde La collecte de sang qui se déroulera à Arcachon sur RDV sur le lien : https://efs.link/svWmb Cette collecte est pour nous une opportunité majeure pour attirer des nouveaux donneurs qui permettent de renouveler les générations de donneurs. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel où nos réserves de sang ont atteint ces dernières semaines des niveaux très critiques.

Nous comptons donc sur la généreuse mobilisation de tous pour répondre à cet appel au don de sang !!! Rappel des conditions d’accueil liées au COVID : Info – Don de sang et COVID 19 | Établissement français du sang (sante.fr)

Il est important, par exemple, de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de pass vaccinal, ni sanitaire pour faire un don de sang car tous ne le savent pas. La collecte de sang qui se déroulera à Arcachon sur RDV sur le lien : https://efs.link/svWmb Cette collecte est pour nous une opportunité majeure pour attirer des nouveaux donneurs qui permettent de renouveler les générations de donneurs. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel où nos réserves de sang ont atteint ces dernières semaines des niveaux très critiques.

Nous comptons donc sur la généreuse mobilisation de tous pour répondre à cet appel au don de sang !!! Rappel des conditions d’accueil liées au COVID : Info – Don de sang et COVID 19 | Établissement français du sang (sante.fr)

Il est important, par exemple, de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de pass vaccinal, ni sanitaire pour faire un don de sang car tous ne le savent pas. +33 5 57 52 97 97 La collecte de sang qui se déroulera à Arcachon sur RDV sur le lien : https://efs.link/svWmb Cette collecte est pour nous une opportunité majeure pour attirer des nouveaux donneurs qui permettent de renouveler les générations de donneurs. C’est d’autant plus important dans le contexte actuel où nos réserves de sang ont atteint ces dernières semaines des niveaux très critiques.

Nous comptons donc sur la généreuse mobilisation de tous pour répondre à cet appel au don de sang !!! Rappel des conditions d’accueil liées au COVID : Info – Don de sang et COVID 19 | Établissement français du sang (sante.fr)

Il est important, par exemple, de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de pass vaccinal, ni sanitaire pour faire un don de sang car tous ne le savent pas. EFS – Collecte Arcachon

Tir au vol 10 avenue du parc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Tir au vol 10 avenue du parc Ville Arcachon lieuville Tir au vol 10 avenue du parc Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Don de Sang Arcachon 2022-03-29 was last modified: by Don de Sang Arcachon Arcachon 29 mars 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde