don de sang à Montrabé L’Accent de Montrabé, 13 décembre 2021, Montrabé. don de sang à Montrabé

L’Accent de Montrabé, le lundi 13 décembre à 14:00

Attention changement d’horaire : ouvert de 14h à 19h

prise de rendez-vous recommandé ; pièce d’identité obligatoire pour tous les donneurs

organisé par l’EFS et ADSBM L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T19:00:00

