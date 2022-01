Don de sang à Libourne Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Des collectes de sang auront lieu les 9 et 10 décembre à Libourne – sur RDV en allant s’inscrire sur [[https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/43526/sang/03-02-2022](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/43526/sang/03-02-2022)](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/43526/sang/03-02-2022) Infos Covid : Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour donner votre sang. Vacciné.e Covid ou en cours, vous pouvez donner sans délai. Vous avez été testé.e positif au Covid : SANS symptômes, vous devez patienter 14 jours AVEC symptômes, vous devrez attendre 14 jours après la guérison Vous êtes cas contact : Si vous avez un schéma vaccinal complet, vous pouvez donner Sinon, vous devez attendre 14 jours Avant votre don, quelques précautions : Bien manger et vous hydrater Etre masqué.e, vous munir d’un document d’identité et d’un stylo Ne pas venir accompagné.e de non-donneurs (adulte/enfant) Tous les dons comptent, alors si vous voulez mobiliser votre entourage, invitez-les à prendre RDV. Des collectes de sang auront lieu les 9 et 10 décembre à Libourne – sur RDV Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne Gironde

