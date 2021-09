Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Don de sang à l’Hôtel de Métropole Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Don de sang à l’Hôtel de Métropole Hôtel de Bordeaux Métropole, 15 septembre 2021, Bordeaux. Don de sang à l’Hôtel de Métropole

Hôtel de Bordeaux Métropole, le mercredi 15 septembre à 09:00

Mercredi 15 septembre, donnez votre sang à l’occasion d’une collecte de l’EFS à l’Hôtel de Métropole (salon d’honneur). Rendez-vous obligatoire sur [EFS](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/32783/sang/15-09-2021) **A savoir** * Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. * Avant et après une injection du vaccin contre la Covid-19, il n’y a aucun délai d’ajournement * Accueil des donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.

Sur rendez-vous

Les réserves de sang sont au plus bas. En effet La fréquentation des collectes a diminué de 10% depuis début août, L’EFS lance un appel à la mobilisation de tous. Hôtel de Bordeaux Métropole rue Jean Fleuret 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse rue Jean Fleuret 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux