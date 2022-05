Don de sang

Don de sang, 16 juin 2022, . Don de sang

2022-06-16 – 2022-06-16 Prendre rdv sur le site de l’EFS.

Rendez-vous à la salle des fêtes. Prendre rdv sur le site de l’EFS.

Rendez-vous à la salle des fêtes. https://dondesang.efs.sante.fr/ Prendre rdv sur le site de l’EFS.

Rendez-vous à la salle des fêtes. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville