Don Carlos – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Don Carlos – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue, 26 mars 2022, Le Bugue. Don Carlos – Retransmission du Metropolitan Opera New York Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Les retransmissions du Metropolitan Opera recommencent pour la saison 2021/2022 !

Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en directe de New-York dans votre salle au Bugue. Cette retransmission inédite du MET vous présente : « Don Carlos » de Giuseppe Verdi.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi, mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme ! Pendant l’entracte, une assiette garnie est proposée au prix de 8€ (vin compris). Réservations obligatoires par contact mail ou par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de la salle. Les retransmissions du Metropolitan Opera recommencent pour la saison 2021/2022 !

Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en directe de New-York dans votre salle au Bugue. Cette retransmission inédite du MET vous présente : « Don Carlos » de Giuseppe Verdi.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi, mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme ! Pendant l’entracte, une assiette garnie est proposée au prix de 8€ (vin compris). Réservations obligatoires par contact mail ou par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de la salle. +33 6 80 63 33 08 Les retransmissions du Metropolitan Opera recommencent pour la saison 2021/2022 !

Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en directe de New-York dans votre salle au Bugue. Cette retransmission inédite du MET vous présente : « Don Carlos » de Giuseppe Verdi.

La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi, mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme ! Pendant l’entracte, une assiette garnie est proposée au prix de 8€ (vin compris). Réservations obligatoires par contact mail ou par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de la salle. © Metropolitan opera

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Ville Le Bugue lieuville Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

Don Carlos – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue 2022-03-26 was last modified: by Don Carlos – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue Le Bugue 26 mars 2022 Dordogne Le Bugue

Le Bugue Dordogne