Don Carlos – Metropolitan Opera Marseille 4e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Don Carlos – Metropolitan Opera Marseille 4e Arrondissement

2022-03-26 18:30:00 – 2022-03-26

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En direct de New York.



Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l’espoir d’un mariage d’amour est vite enterré : Elisabeth doit épouser Philippe II, roi d’Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d’Elisabeth, Don Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il s’oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d’entretenir une liaison avec Elisabeth.



La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de l’opéra de Verdi mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au père, l’Eglise face à l’Etat, l’amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la tension dramatique à son paroxysme !



Opéra en cinq actes présenté en français sous-titré en français.

Compositeur : Giuseppe Verdi

Mise en scène : Sir David Mcvicar

Direction Musicale : Yannick Nézet-Séguin

Avec Matthew Polenzani (Don Carlos), Sonya Yoncheva (Élisabeth de Valois), Etienne Dupuis (Rodrigue), Eric Owens (Philippe II), Jamie Barton (Eboli), John Relyea (Le grand Inquisiteur)

Durée : 5h14

2 entractes



Metropolitan Opera 21/22

Marseille 4e Arrondissement

