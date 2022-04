Don Carlo – Giuseppe Verdi Marseille 1er Arrondissement, 3 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Don Carlo – Giuseppe Verdi Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement

2022-06-03 – 2022-06-03 Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le cœur a ses raisons que la raison d’état ignore. Mais il faut céder à cette dernière dès lors qu’il en va de la paix entre la France et l’Espagne. Rien n’est simple pour Elisabetta di Valois (Chiara Isotton, habituée des plateaux de Riccardo Muti), destinée à Don Carlo (Marcelo Puente, infant aux nobles teintes sombres) mais unie à Filippo II (Nicolas Courjal, monarque déjà distingué en ces murs). De Paris, où le “grand opéra” fut créé en 1867, à Milan, dans une version en quatre actes, Verdi révisa sa copie jusqu’à fixer l’œuvre parfaite. Mission accomplie.



OPÉRA EN 4 ACTES, VERSION DE MILAN

Livret de Joseph MÉRY et Camille du LOCLE d’après Johann Friedrich von SCHILLER

Création à Milan, Teatro alla Scala, le 10 janvier 1884. Dernière représentation à l’Opéra de Marseille, le 17 juin 2017



COPRODUCTION OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX / OPÉRA DE MARSEILLE



Direction musicale Paolo ARRIVABENI

Mise en scène Charles ROUBAUD

Costumes Katia DUFLOT

Décors Emmanuelle FAVRE

Lumières Marc DELAMÉZIÈRE

Vidéos Virgile KOERING



Avec Chiara ISOTTON, Varduhi ABRAHAMYAN, Caroline GÉA, Cécile LO BIANCO, Marcelo PUENTE, Nicolas COURJAL, Jérôme BOUTILLIER, Simon LIM, Jacques-Greg BELOBO, Christophe BERRY, Samy CAMPS



Les Députés flamands Lionel DELBRUYÈRE, Jean-Marie DELPAS, Florent LEROUX-ROCHE, Mikhael PICCONE, Dmytro VORONOV



Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille





••• Autour du spectacle

L’OPÉRA EN SCÈNE À L’ALCAZAR

MARDI 24 MAI 17H15

Retrouvez toute l’équipe de DON CARLO

Salle de conférence de l’Alcazar, Bibliothèque Municipale de Marseille.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale – 58, cours Belsunce – 13001 Marseille

De Guillaume Tell à Don Carlo, Schiller boucle notre saison. Son “tableau de famille d’une maison royale” inspire une fresque grandiose à Verdi. Amour, politique, religion, amitié, trahison, tout y est.

