DON BILLIEZ présente PLEIN SOLEIL 6Mic, 21 octobre 2021, Aix-en-Provence.

DON BILLIEZ présente PLEIN SOLEIL

6Mic, le jeudi 21 octobre à 20:30

DON BILLIEZ Pour ce cinquième volume à la poursuite de mes musiques d’âmes (Chapter V), j’ai passé quelques mois , à me chanter des mélodies, des riffs, des bouts de rythmiques, “taca boum tacaboum…” J’errais entre ma petite guitare espagnole , le ténor , et mon vieil ordinateur capricieux… De temps en temps je m’enfermais 2 /3 jours d affillés et j’enregistrais des bribes d ‘essais, de çi de ça … j’avais, je pense pactisé avec le vieil indien Jim Peper qui hante l ‘espace vouté de ma pièce de travail (dite Chambre du Moine… ) , qui me souffla quelques mélodies … Et puis vînt le confinement du printemps, il y avait à l’exterieur le retour de la vie ..Il me manquait quelques rayons de soleil à l’interieur “du moi,” . Je décidais d’appeler ce projet Plein Soleil comme j’aurais pu l’appeler “plein d’espoir “…Je choisis donc une douzaine de morceaux, ambiances, matérialisations sonores inabouties ; que nous dématérialiserions et produirions avec mon fils, musicien et producteur si prêt de moi…Nous allions vivre le premier confinement en enregistrant avec notre Band le SQ5 et quelques amis invités, Se sont concrétisées 12 pièces pleines de joies ; d’amour ; de bonheur, d’espoir, que je veux vous faire partager- Vive la Vie ! Bienvenu en PLEIN SOLEIL- Don Billiez INFOS PRATIQUES Billetterie : [https://bit.ly/don-billiez-tickets](https://bit.ly/don-billiez-tickets) Tarifs : 16€ / 14€ Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h30 Ouverture du 6MIC : 18h00 Bar & Restauration sur place

16 / 14€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:30:00