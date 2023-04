Découvrez une antique domus accompagné par un guide Domus de Cieutat Eauze Catégories d’évènement: Eauze

Gers

Découvrez une antique domus accompagné par un guide Domus de Cieutat, 16 septembre 2023, Eauze. Découvrez une antique domus accompagné par un guide 16 et 17 septembre Domus de Cieutat Gratuit. Entrée libre. Vous avez rendez-vous avec une partie de votre histoire : préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé ! Domus de Cieutat Allée Julien Laudet, 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 06 62 09 71 38 https://www.elusa.fr/ À l’entrée du site archéologique de la domus de Cieutat, dans l’ancienne gare d’Eauze, est aujourd’hui installé un centre d’interprétation. Il constitue un excellent point de départ pour mieux comprendre l’histoire des trois sites qui constituent l’ensemble « ELUSA Capitale antique ». La scénographie moderne et innovante propose plusieurs outils interactifs, dont un film de reconstitution virtuelle. Entre 2001 et 2012 des fouilles ont été menées à Eauze au cœur d’une réserve archéologique d’une vingtaine d’hectares. Elles ont permis de mettre au jour les vestiges d’une domus, édifiée au troisième siècle de notre ère. Vers l’an 350, le propriétaire aurait décidé de l’agrandir : c’est l’époque de la splendeur du bâtiment, qui atteint alors près de 2700 m². Légèrement surélevée par rapport aux rues, la demeure bénéficie d’une position proéminente dans le quartier aristocratique dans lequel elle est insérée. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©ElusaCaptialeAntique

Détails Catégories d’évènement: Eauze, Gers Autres Lieu Domus de Cieutat Adresse Allée Julien Laudet, 32800 Eauze Ville Eauze Departement Gers Lieu Ville Domus de Cieutat Eauze

Domus de Cieutat Eauze Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eauze/

Découvrez une antique domus accompagné par un guide Domus de Cieutat 2023-09-16 was last modified: by Découvrez une antique domus accompagné par un guide Domus de Cieutat Domus de Cieutat 16 septembre 2023 Domus de Cieutat Eauze Eauze

Eauze Gers