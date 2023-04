DOMREMY EN MAI Rue de la Basilique, 20 mai 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Domremy revêt ses habites de fête après les avoir soigneusement gardés, dans une petite malle, pendant plusieurs années… Un peu poussiéreux mais toujours prêts à l’emploi, ils se feront une beauté cette année pour vous proposer une édition 2023 de Domremy en Mai un brin renouvelée !

Programme du samedi :

A partir de 18h00 :

– Discours de bienvenue et inauguration de la manifestation

– Déambulation musicale dans les rues de Domremy-la-Pucelle

– Plantation de l’arbre de mai

– Ouverture de la rue des artisans

A 21h00 : Spectacle équestre, Perrine Vanoutryve, derrière le Centre Johannique

De 20h à 23h : grand jeu pour toute la famille sur le site de Maison Natale

Tout au long de la soirée : Découverte de savoir-faire, animations, fête de rue et musique avec le groupe Sorga

Programme du dimanche :

De 11h00 à 18h00 : Balade dans la rue des faiseurs, animations, ateliers et musique

A 14h30 et 16h00 : Contes à la bibliothèque

Toute la journée :

– Découverte, à travers diverses activités ludiques, des espèces remarquables, ainsi que leurs habitats sur nos territoires en lien avec la Trame Verte et Bleue et observation à la Basilique par l’association LOANA.

– Sensibilisation autour du réemploi de matériaux « Tiny house du réemploi » et de la technologie douce avec l’association « Un toit pour toi ».

– Ouverture du site de la Maison Natale de Jeanne d’Arc de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 – accès gratuit

Samedi et dimanche :

– Exposition de photographies sur le thème de l’eau

– Exposition de marionnettes

– Poulailler mobile de la CCOV

– Ateliers vannerie rue de la Basilique, confection d’un objet en osier, entrée libre (places limitées)

– Animations médiévales et école des écuyers par l’Association Médiévalys Chaumont

– Jeux en bois par le Fort de Bourlémont

– Atelier avec une meule à farine et une explication de leur farine par la ferme du Val de Meuse à Brixey-aux-Chanoines

– Marché médiéval avec une vingtaine d’exposants : artistes, bijoutiers, producteurs locaux, sculpteurs, peintres, apiculteurs…

Buvette et petite restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi. Tout public

Dimanche 2023-05-20 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-20 23:00:00. 0 EUR.

Rue de la Basilique

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est



Domremy puts on its festive clothes after having carefully kept them, in a small trunk, for several years… A little dusty but still ready to use, they will be given a makeover this year to offer you a slightly renewed 2023 edition of Domremy en Mai!

Saturday’s program :

From 6:00 pm :

– Welcome speech and inauguration of the event

– Musical parade in the streets of Domremy-la-Pucelle

– Planting of the tree of May

– Opening of the artisans’ street

At 9:00 pm : Equestrian show, Perrine Vanoutryve, behind the Johannic Center

From 8:00 pm to 11:00 pm: big game for the whole family on the site of Maison Natale

Throughout the evening: Discovery of know-how, animations, street party and music with the group Sorga

Sunday program :

From 11:00 am to 6:00 pm: Stroll in the street of the makers, animations, workshops and music

At 2:30 pm and 4:00 pm: Tales at the library

All day long:

– Discovery, through various playful activities, of remarkable species, as well as their habitats on our territories in connection with the Green and Blue Trame and observation at the Basilica by the association LOANA.

– Awareness around the reuse of materials « Tiny house of reuse » and soft technology with the association « Un toit pour toi ».

– Opening of the site of the birthplace of Joan of Arc from 9:30 am to 1:00 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm – free access

Saturday and Sunday :

– Exhibition of photographs on the theme of water

– Exhibition of puppets

– Mobile henhouse of the CCOV

– Basketry workshops on the rue de la Basilique, making a wicker object, free entry (limited places)

– Medieval animations and school of the squires by the Association Médiévalys Chaumont

– Wooden games by the Fort of Bourlémont

– Workshop with a flour mill and an explanation of their flour by the Val de Meuse farm in Brixey-aux-Chanoines

– Medieval market with about twenty exhibitors: artists, jewelers, local producers, sculptors, painters, beekeepers…

Refreshment bar and small restaurant on the spot on Saturday evening and Sunday midday

Domremy se viste de fiesta después de haberla guardado cuidadosamente, en un pequeño baúl, durante varios años… Un poco polvorientos pero aún listos para su uso, este año se les dará un lavado de cara para ofrecerle una edición 2023 de Domremy en Mai ¡ligeramente renovada!

Programa del sábado :

A partir de las 18.00 h :

– Discurso de bienvenida e inauguración del evento

– Desfile musical por las calles de Domremy-la-Pucelle

– Plantación del árbol de mayo

– Apertura de la calle de los artesanos

A las 21.00 h: Espectáculo ecuestre, Perrine Vanoutryve, detrás del Centro Johannique

De 20:00 a 23:00 h: gran juego para toda la familia en el recinto de la Maison Natale

Durante toda la noche: Descubrimiento del saber hacer, animaciones, fiesta en la calle y música con el grupo Sorga

Programa del domingo:

De 11.00 a 18.00 h: Paseo por la calle de los hacedores, animaciones, talleres y música

A las 14.30 y 16.00 h: Cuentacuentos en la biblioteca

Durante todo el día

– Descubrimiento, a través de diversas actividades lúdicas, de las especies notables y sus hábitats en nuestros territorios en relación con el Marco Verde y Azul y observación en la Basílica por la asociación LOANA.

– Sensibilización en torno a la reutilización de materiales « Pequeña casa de la reutilización » y la tecnología blanda con la asociación « Un toit pour toi ».

– Apertura de la Maison Natale de Jeanne d’Arc de 9h30 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 – acceso libre

Sábado y domingo:

– Exposición de fotografías sobre el tema del agua

– Exposición de marionetas

– Gallinero móvil del CCOV

– Talleres de mimbre en la rue de la Basilique, entrada libre (plazas limitadas)

– Actividades medievales y escuela para jinetes a cargo de la Association Médiévalys Chaumont

– Juegos de madera del Fuerte de Bourlémont

– Taller con un molino harinero y explicación de su harina por la granja Val de Meuse de Brixey-aux-Chanoines

– Mercado medieval con una veintena de expositores: artistas, joyeros, productores locales, escultores, pintores, apicultores…

Bar y tentempiés in situ el sábado por la noche y el domingo al mediodía

Domremy zieht seine Festtagskleider an, nachdem sie mehrere Jahre lang sorgfältig in einem kleinen Koffer aufbewahrt wurden… Ein wenig verstaubt, aber immer noch einsatzbereit, werden sie in diesem Jahr eine Schönheitskur erhalten, um Ihnen eine etwas erneuerte Ausgabe von Domremy en Mai 2023 zu bieten!

Programm für den Samstag :

Ab 18.00 Uhr:

– Begrüßungsrede und Eröffnung der Veranstaltung

– Musikalischer Umzug durch die Straßen von Domremy-la-Pucelle

– Aufstellen des Maibaums

– Eröffnung der Straße der Handwerker

Um 21.00 Uhr: Pferdeshow, Perrine Vanoutryve, hinter dem Centre Johannique

Von 20.00 bis 23.00 Uhr: Großes Spiel für die ganze Familie auf dem Gelände des Maison Natale

Den ganzen Abend über: Entdeckung von Know-how, Animationen, Straßenfest und Musik mit der Gruppe Sorga

Programm für den Sonntag :

Von 11.00 bis 18.00 Uhr: Spaziergang durch die Straße der Macher, Animationen, Workshops und Musik

Um 14:30 und 16:00 Uhr: Märchen in der Bibliothek

Den ganzen Tag über:

– Entdeckung bemerkenswerter Arten sowie ihrer Lebensräume in unseren Gebieten durch verschiedene spielerische Aktivitäten im Zusammenhang mit der Trame Verte et Bleue und Beobachtung in der Basilika durch den Verein LOANA.

– Sensibilisierung rund um die Wiederverwendung von Materialien « Tiny house du réemploi » und sanfte Technologien mit dem Verein « Un toit pour toi ».

– Öffnung des Geburtshauses von Jeanne d’Arc von 9:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr – kostenloser Zugang

Samstag und Sonntag :

– Ausstellung von Fotografien zum Thema Wasser

– Ausstellung von Marionetten

– Mobiler Hühnerstall der CCOV

– Korbflechterei-Workshops in der Rue de la Basilique, Anfertigung eines Weidenobjekts, freier Eintritt (begrenzte Plätze)

– Mittelalterliche Animationen und Knappenschule durch den Verein Médiévalys Chaumont

– Holzspiele durch das Fort de Bourlémont

– Workshop mit einem Mühlstein und einer Erklärung ihres Mehls durch die Ferme du Val de Meuse in Brixey-aux-Chanoines

– Mittelalterlicher Markt mit ca. 20 Ausstellern: Künstler, Juweliere, lokale Produzenten, Bildhauer, Maler, Imker…

Getränke und kleine Snacks vor Ort am Samstagabend und Sonntagmittag

