ANIMATION NATURE : SUR LES PAS DU CASTOR D’EUROPE 2 rue de la Basilique, 18 avril 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Partez à la recherche du castor d’Europe, découvrez le mode de vie de ce bûcheron, apprenez à repérer des indices qu’il laisse derrière lui pour ensuite essayer de le repérer.

Places limitées : de 2 à 10 personnes

RDV sur le parking de la Maison Natale de Jeanne d’Arc

Conditions d’accueil : prévoir des chaussures ou bottes étanches pour marcher le long de la Meuse et des vêtements adaptés à la météo

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Mardi 2023-04-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-18 12:00:00. 2 EUR.

2 rue de la Basilique Parking de la Maison Natale de Jeanne d’Arc

Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est



Go in search of the European beaver, discover the way of life of this lumberjack, learn to spot the clues he leaves behind and then try to locate him.

Limited places: from 2 to 10 people

Meeting point on the parking lot of the birthplace of Joan of Arc

Conditions of reception : bring waterproof shoes or boots to walk along the Meuse and clothes adapted to the weather

Reservations required at the Tourist Office of the West Vosges

Vaya en busca del castor europeo, descubra el modo de vida de este leñador, aprenda a detectar las pistas que deja tras de sí y luego intente localizarlo.

Número limitado de participantes: de 2 a 10 personas

Punto de encuentro en el aparcamiento de la casa natal de Juana de Arco

Condiciones: llevar calzado impermeable o botas para caminar por el Mosa y ropa adaptada a la climatología

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de los Vosgos Occidentales

Begeben Sie sich auf die Suche nach dem Europäischen Biber, lernen Sie die Lebensweise dieses Holzfällers kennen und lernen Sie, Hinweise, die er hinterlässt, zu erkennen, um dann zu versuchen, ihn aufzuspüren.

Begrenzte Plätze: von 2 bis 10 Personen

RDV auf dem Parkplatz des Geburtshauses von Jeanne d’Arc

Aufnahmebedingungen: Bringen Sie wasserdichte Schuhe oder Stiefel mit, um an der Maas entlang zu laufen, sowie dem Wetter angepasste Kleidung

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

Mise à jour le 2023-03-08 par OT DE L’OUEST DES VOSGES