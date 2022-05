DOMREMY EN MAI Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle Catégories d’évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges

DOMREMY EN MAI Domrémy-la-Pucelle

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 19:00:00

Domrémy-la-Pucelle Vosges Domrémy-la-Pucelle Domremy revêt ses habites de fête après les avoir soigneusement gardés, dans une petite malle, pendant plusieurs années… Un peu poussiéreux mais toujours prêts à l’emploi, ils se feront une beauté cette année pour vous proposer une édition 2022 de Domremy en Mai un brin renouvelée ! Programme du samedi :

A partir de 17h30 : Rassemblements des participants

A partir de 18h00 :

– Discours de bienvenue et inauguration de la manifestation

– Déambulation musicale dans les rues de Domremy-la-Pucelle

– Passage devant les fresques réalisés en 2020/2021 par les enfants des écoles du territoire sur la figure de Jeanne d’Arc

– Plantation de l’arbre de mai

– Ouverture de la rue des artisans

A partir de 21h00 : Jonglerie de feu sur la grande place Programme du dimanche :

A partir de 10h00 : Balade dans la rue des faiseurs, animations, ateliers et musique

A 15h00 et 16h00 : Contes à la bibliothèque

A 14h00 et 17h00 : Présentation de vol de rapaces (démonstration de fauconnerie toute la journée)

Ouverture du site de la Maison Natale de Jeanne d’Arc de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 – accès gratuit Samedi et dimanche :

– Ateliers vannerie rue de la Basilique, confection d’un objet en osier, entrée libre (places limitées)

– Animations médiévales et école des écuyers par l’Association Médiévalys Chaumont

– Jeux en bois par le Fort de Bourlémont Buvette et petite restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi contact@ccov.fr +33 3 29 94 08 77 http://www.ccov.fr/ ©Mairie de Domremy-la-Pucelle

Domrémy-la-Pucelle

dernière mise à jour : 2022-05-07

