Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Dompteur – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Dompteur – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La), 22 novembre 2021, Nantes. 2021-11-22

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 €Réservation : lafabriqueaimpros.com Habituellement dans l’univers du théâtre d’improvisation, l’artiste est à la fois interprète, auteur et metteur en scène. Ici, ce spectacle impose un metteur en scène aux acteurs qui y participent, les libérant de cette tâche… Accompagné de son fidèle musicien, le Dompteur détiendra tous les procédés scéniques pour guider les acteurs, les soutenir et provoquer leur créativité. La structure de ce spectacle favorisera ainsi le jeu des comédiens, en leur permettant de se concentrer sur le jeu dans la réaction plutôt que de se soucier des revirements possibles à l’extérieur du moment présent. Un spectacle proposé dans la cadre de la semaine de l’Instable, avec le Québécois Frédéric Barbusci, l’un des meilleurs improvisateurs internationaux. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes