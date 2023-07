Atelier « Découvre la BD avec Mortelle Adèle » Dompierre-sur-Besbre, 18 juillet 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Animation Mortel Adèle à la médiathèque, venez nombreux!.

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mortel Adèle animation at the mediatheque, come one, come all!

Animación Mortel Adèle en la biblioteca multimedia, ¡vengan todos!

Animation Mortel Adele in der Mediathek, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire