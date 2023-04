Concert-jazz: Les trottoirs mouillés ont 30 ans Salle Normande, 7 octobre 2023, Dompierre.

Les Trottoirs Mouillés ont 30 ans et poursuivent avec la même passion leur mission. Association historique de la promotion du jazz dans le Bocage Ornais, sa saison ambitieuse de 2023 prouve encore que la qualité est au rendez-vous. Le programme n’est pas défini et l’association réfléchit à une nouvelle formule pour cette soirée anniversaire. A suivre!.

2023-10-07 à 19:30:00 ; fin : 2023-10-07 . .

Salle Normande

Dompierre 61700 Orne Normandie



The association Les trottoirs mouillés pays tribute to Portugal in music. Composed of Camille Dumont and Jean René Dalerci, this duo puts to music an original repertoire of Portuguese poems in a bossa nova and samba style.

Los Trottoirs Mouillés cumplen 30 años y continúan su misión con la misma pasión. Asociación histórica de la promoción del jazz en el Bocage Ornais, su ambiciosa temporada de 2023 demuestra una vez más que la calidad está a la cita. El programa aún no está definido y la asociación está estudiando una nueva fórmula para esta velada de aniversario. Continuará

Les Trottoirs Mouillés sind 30 Jahre alt und verfolgen ihre Mission mit der gleichen Leidenschaft. Der historische Verein zur Förderung des Jazz in der Bocage Ornais beweist mit seiner ehrgeizigen Saison 2023 erneut, dass die Qualität stimmt. Das Programm ist noch nicht festgelegt und der Verein denkt über eine neue Formel für diesen Jubiläumsabend nach. Fortsetzung folgt!

Mise à jour le 2023-04-10 par Flers agglo