Atelier Aventure-Mômes – Voyage dans les étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes, mercredi 28 février 2024.

Atelier Aventure-Mômes – Voyage dans les étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Partez à la découverte des étoiles et des constellations lors de cette séance de projection du ciel. On vous racontera également quelques mythes et histoires du ciel. Fabriquez une carte du ciel ou un constellascope. À partir de 4 ans (ne pas avoir peur du noir).

EUR.

Lab71 2 Chemin du Molard

Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lab71@saoneetloire71.fr



