Journée balade et cuisine de plantes comestibles, 23 avril 2023, Dompierre-les-Églises.

Sortie animée par Ysabel Andreo, naturopathe.

10h : balade sur un circuit pédestre court, reconnaissance et cueillette des plantes sauvages comestibles les plus communes et répandues dans notre environnement.

12h : pique-nique léger.

14h : retour en salle pour étaler la cueillette et identifier les plantes, puis passage en cuisine avec un menu concocté par Ysabel Andreo. Chaque participant rejoindra un groupe pour créer l’entrée, le plat principal, le dessert et la tisane avec les autres participants.

Matériel à prévoir :

– pour la cueillette : sacs de toile et/ou paniers, couteau, sécateur, ciseau, gants de jardin

– pour prendre des notes : un cahier, un stylo

– pour la marche : des chaussures de marche et éventuellement des vêtements de pluie, coupe-vent

– pour le pique-nique : un en-cas et de quoi boire.

Dimanche 2023-04-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Outing animated by Ysabel Andreo, naturopath.

10am: walk on a short circuit, recognition and collection of the most common edible wild plants in our environment.

12pm : light picnic.

2pm: return to the room to spread out the gathering and identify the plants, then move to the kitchen with a menu concocted by Ysabel Andreo. Each participant will join a group to create the starter, main course, dessert and herbal tea with the other participants.

Materials to bring:

– for picking: canvas bags and/or baskets, knife, secateurs, scissors, garden gloves

– to take notes: a notebook, a pen

– for the walk: walking shoes and possibly rain gear, windbreaker

– for the picnic : a snack and something to drink

Salida dirigida por Ysabel Andreo, naturópata.

10 h: paseo por un circuito corto, reconocimiento y recolección de las plantas silvestres comestibles más comunes en nuestro entorno.

12h: picnic ligero.

14.00 h: regreso a la sala para extender la recolección e identificar las plantas y, a continuación, traslado a la cocina con un menú elaborado por Ysabel Andreo. Cada participante se unirá a un grupo para crear el entrante, el plato principal, el postre y la tisana con los demás participantes.

Materiales a traer :

– para la recolección: bolsas de lona y/o cestas, cuchillo, tijeras de podar, tijeras, guantes de jardinería

– para tomar notas: un cuaderno, un bolígrafo

– para el paseo: calzado para caminar y, si es posible, ropa de lluvia, cortavientos

– para el picnic: un tentempié y algo de beber

Von der Naturheilpraktikerin Ysabel Andreo geleiteter Ausflug.

10 Uhr: Spaziergang auf einem kurzen Fußweg, Erkennen und Sammeln der häufigsten essbaren Wildpflanzen, die in unserer Umgebung verbreitet sind.

12 Uhr: Leichtes Picknick.

14 Uhr: Rückkehr in den Saal, um das Gesammelte auszubreiten und die Pflanzen zu identifizieren, dann geht es in die Küche mit einem von Ysabel Andreo zusammengestellten Menü. Jeder Teilnehmer wird sich einer Gruppe anschließen, um mit den anderen Teilnehmern Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Kräutertee zu kreieren.

Mitzubringendes Material:

– zum Pflücken: Leinensäcke und/oder Körbe, Messer, Gartenschere, Schere, Gartenhandschuhe

– zum Notizen machen: ein Heft, ein Stift

– für die Wanderung: Wanderschuhe und eventuell Regenkleidung, Windjacke

– für das Picknick: ein Snack und etwas zu trinken

