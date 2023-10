BEAUJOLAIS NOUVEAU Dompcevrin Catégories d’Évènement: Dompcevrin

Meuse BEAUJOLAIS NOUVEAU Dompcevrin, 25 novembre 2023, Dompcevrin. Dompcevrin,Meuse Repas de l’amitié organisé par l’Association Culturelle Sportive Dompcevrin (ACSD). Sur réservation.

Date limite de réservation : 17 novembre 2023.. Adultes

Samedi 2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . 20 EUR. Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est



Friendship meal organized by the Association Culturelle Sportive Dompcevrin (ACSD). Reservations required.

Reservation deadline: November 17, 2023. Comida de amistad organizada por la Association Culturelle Sportive Dompcevrin (ACSD). Reserva obligatoria.

Fecha límite de reserva: 17 de noviembre de 2023. Repas de l’amitié organisiert von der Association Culturelle Sportive Dompcevrin (ACSD). Nur mit vorheriger Reservierung.

