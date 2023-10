LE JOUR DE LA NUIT Dompcevrin, 14 octobre 2023, Dompcevrin.

Dompcevrin,Meuse

L’Association Sammielloise d’Astronomie vous invite à une soirée d’observation de la voûte céleste (à l’oeil nu, lunettes, télescopes et visuel assisté), découverte et explications des constellations….. Tout public

Samedi 2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est



The Association Sammielloise d?Astronomie invites you to an evening of observation of the celestial vault (with the naked eye, glasses, telescopes and visual aids), discovery and explanations of the constellations….

La Asociación Sammielloise de Astronomía le invita a una velada de observación de la bóveda celeste (a simple vista, con gafas, telescopios y ayudas visuales), descubriendo y explicando las constelaciones…

Die Association Sammielloise d’Astronomie lädt Sie zu einem Abend ein, an dem Sie den Sternenhimmel beobachten (mit bloßem Auge, Brillen, Teleskopen und visuellen Hilfsmitteln), die Sternbilder entdecken und erklären können?

Mise à jour le 2023-09-30 par OT COEUR DE LORRAINE