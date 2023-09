CONCERT : ÆNCRE Dompcevrin, 29 septembre 2023, Dompcevrin.

Dompcevrin,Meuse

Concert de chansons folk nord américaines proposé par CAP Chantraine. Pizzas à 19h comme d’hab et la Mandale à la buvette.

Æncre distille une musique née de l’Atlantique Nord entre tradition Française, Celtes, Québécoise et Americana. Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues. Sur scène, que ce soit en duo ou en quatuor, l’authenticité, la convivialité et la proximité avec le public sont les valeurs phares de Æncre. Les musiciennes et musiciens nous offrent un travail d’artisan : tout est réalisé à la main et au pied avec soin en faisant la part belle à une ambiance acoustique qui se veut chaleureuse, authentique et entraînante. Elisabeth Kurst, chant, guitare, godhran, Podorythmie. Adeline Dillenseger, chant, accordéon, flûtes. Annabelle Galland, contrebasse, chœurs. Nathan Adenot, violon, chœurs.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . 10 EUR.

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est



Concert of North American folk songs by CAP Chantraine. Pizzas at 7pm as usual, and La Mandale at the refreshment bar.

Æncre distills music born of the North Atlantic between French, Celtic, Québécois and Americana traditions. These multi-instrumentalists combine powerful arrangements of traditional French songs with a contemporary sensibility infused with folk, rock and blues. On stage, whether as a duo or a quartet, authenticity, conviviality and closeness to the audience are Æncre?s core values. The musicians offer us a craftsman?s quality: everything is done by hand and foot with care, giving pride of place to an acoustic ambience that is warm, authentic and catchy. Elisabeth Kurst, vocals, guitar, godhran, podorythmie. Adeline Dillenseger, vocals, accordion, flutes. Annabelle Galland, double bass, backing vocals. Nathan Adenot, violin, backing vocals.

Concierto de canciones populares norteamericanas a cargo del CAP Chantraine. Pizzas a las 19.00 h, como de costumbre, y La Mandale en el bar de refrescos.

Æncre destila músicas nacidas del Atlántico Norte, combinando tradiciones francesas, celtas, quebequenses y americanas. Estos multiinstrumentistas combinan arreglos contundentes de canciones tradicionales francesas con una sensibilidad contemporánea impregnada de folk, rock y blues. En el escenario, ya sea como dúo o como cuarteto, la autenticidad, la cordialidad y la cercanía al público son los valores fundamentales de Æncre. Los músicos ofrecen un enfoque artesanal: todo se hace a mano y con los pies, con esmero, dando protagonismo a un ambiente acústico cálido, auténtico y pegadizo. Elisabeth Kurst, voz, guitarra, godhran, podotomía. Adeline Dillenseger, voz, acordeón, flautas. Annabelle Galland, contrabajo, coros. Nathan Adenot, violín, coros.

Konzert mit nordamerikanischen Folksongs, vorgeschlagen von CAP Chantraine. Pizzas um 19 Uhr wie üblich und La Mandale am Getränkestand.

Æncre destilliert eine Musik, die im Nordatlantik zwischen französischer, keltischer, quebecischer und Americana-Tradition entstanden ist. Die Multi-Instrumentalisten verbinden eindringliche Arrangements traditioneller französischsprachiger Lieder mit einer zeitgenössischen Sensibilität, die von Folk, Rock und Blues geprägt ist. Auf der Bühne, sei es im Duo oder im Quartett, sind Authentizität, Geselligkeit und Nähe zum Publikum die wichtigsten Werte von Æncre. Die Musikerinnen und Musiker bieten uns eine handwerkliche Leistung: Alles wird sorgfältig von Hand und mit den Füßen gemacht, wobei der Schwerpunkt auf einer akustischen Atmosphäre liegt, die warm, authentisch und mitreißend sein soll. Elisabeth Kurst, Gesang, Gitarre, Godhran, Podorythmie. Adeline Dillenseger, Gesang, Akkordeon, Flöten. Annabelle Galland, Kontrabass, Chöre. Nathan Adenot, Violine, Chöre.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT COEUR DE LORRAINE