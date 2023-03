INAUGURATION BRASSERIE LA MANDALE Dompcevrin Catégories d’Évènement: Dompcevrin

Meuse

INAUGURATION BRASSERIE LA MANDALE, 6 mai 2023, Dompcevrin . INAUGURATION BRASSERIE LA MANDALE 17 rue des fours à chaux Dompcevrin Meuse

2023-05-06 14:00:00

Meuse . La Mandale a déménagé sa production de Chaillon à Dompcevrin. Venez fêter l’ouverture de la nouvelle brasserie ! brasserielamandale55@gmail.com +33 7 83 52 82 51 https://m.facebook.com/Brasserie-La-Mandale-102127179033009/?ref=py_c Dompcevrin

