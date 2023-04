NETTOYONS NOTRE COMMUNE : OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE Salle polyvalente, 30 avril 2023, Dompaire.

NETTOYONS NOTRE COMMUNE : Opération éco-citoyenne

Rendez-vous devant la salle de la Gare pour faire de Dompaire un endroit sans déchets … (Avec en prime un p’tit verre de l’amitié pour les courageux)

(incivilités : ce serait bien qu’un jour on n’ait plus besoin de faire ce genre d’opération, non ?). Tout public

Dimanche 2023-04-30 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-30 . 0 EUR.

Salle polyvalente rue de la Gare

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



CLEAN UP OUR COMMUNE : Eco-citizen operation

Meet in front of the Salle de la Gare to make Dompaire a place without waste … (With in bonus a small glass of friendship for the courageous)

(incivilities : it would be nice if one day we didn’t have to do this kind of operation anymore, wouldn’t it ?)

LIMPIAR NUESTRA COMUNIDAD : Operación eco-ciudadana

Nos reunimos frente a la Salle de la Gare para hacer de Dompaire un lugar sin residuos … (Con un vasito de amistad para los valientes)

(Incivilidades: estaría bien que un día no tuviéramos que hacer más este tipo de operación, ¿no?)

SÄUBERN SIE UNSERE GEMEINDE: Öko-Bürgeraktion

Wir treffen uns vor der Salle de la Gare, um Dompaire zu einem abfallfreien Ort zu machen … (Mit einem p’tit verre de l’amitié für die Mutigen als Bonus)

(Unzivilisiertheit: Wäre es nicht schön, wenn wir eines Tages solche Aktionen nicht mehr durchführen müssten?)

