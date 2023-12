Ma Boite, pourquoi pas ! Domont Ma Boite, pourquoi pas ! Domont, 28 décembre 2023, . Ma Boite, pourquoi pas ! Jeudi 28 décembre, 09h30 Domont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeudi 28 décembre, 09h30 - 12h00

Fin : 2023-12-28T09:30:00+01:00 – 2023-12-28T12:00:00+01:00 Pôle Emploi et Plaine Vallée seront les partenaires de votre réussite pour entreprendre, créer, développer, recruter et travailler. Au cours de cette réunion, nous vous aiderons à : Réfléchir à votre idée de créer ou reprendre une entreprise

Comprendre les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise

Structurer votre modèle économique, définir vos besoins en immobilier d’entreprise, vous mettre en relation avec les offreurs

Connaître les différentes aides au financement de votre entreprise

Identifier les démarches administratives liés au statut d’entrepreneur… Intervention de Plaine Vallée sur la structuration de votre projet d’entreprise

Domont 95330

