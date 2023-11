Découverte de l’univers du logement social Domofrance Pau 64 Pau Catégories d’Évènement: Pau

Découverte de l'univers du logement social

Domofrance c'est avant tout une entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) fondée à Bordeaux en 1958. Son histoire s'est construite avec la métropole bordelaise qu'elle a accompagnée dans son développement avec l'aménagement de quartiers qui dessinent la ville et son agglomération. Née de la volonté des employeurs de favoriser le logement de leurs salariés, Domofrance est une Filiale du groupe Action Logement Immobilier. L'équilibre entre les intérêts des parties prenantes est garanti par sa gouvernance paritaire ; son Conseil d'Administration regroupe chefs d'entreprises et représentants des organisations syndicales, à laquelle sont également associées collectivités territoriales et locataires.

Vendredi 24 novembre 2023, 09h00, 10h00, 11h00
Domofrance Pau 64, Pau

