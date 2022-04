Domme : Tournoi de pétanque de la Saint-Clair Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Domme : Tournoi de pétanque de la Saint-Clair Domme, 5 juin 2022, Domme. Domme : Tournoi de pétanque de la Saint-Clair Domme

2022-06-05 – 2022-06-05

Domme Dordogne L’association Pétanque Dommoise organise le dimanche 5 juin 2022 à 9h00 un tournoi de pétanque de la Saint-Clair à l’Esplanade du Belvédère. Renseignements : 06 84 62 03 92 L’association Pétanque Dommoise organise le dimanche 5 juin 2022 à 9h00 un tournoi de pétanque de la Saint-Clair à l’Esplanade du Belvédère. Renseignements : 06 84 62 03 92 +33 6 84 62 03 92 L’association Pétanque Dommoise organise le dimanche 5 juin 2022 à 9h00 un tournoi de pétanque de la Saint-Clair à l’Esplanade du Belvédère. Renseignements : 06 84 62 03 92 pixabay

Domme

dernière mise à jour : 2022-04-03 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Autres Lieu Domme Adresse Ville Domme lieuville Domme Departement Dordogne

Domme Domme Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domme/

Domme : Tournoi de pétanque de la Saint-Clair Domme 2022-06-05 was last modified: by Domme : Tournoi de pétanque de la Saint-Clair Domme Domme 5 juin 2022 Domme Dordogne

Domme Dordogne