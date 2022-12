Domme fête Noël Domme Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Dordogne

Domme fête Noël Domme, 29 décembre 2022, Domme Domme. Domme fête Noël Place de la Halle Domme Dordogne

2022-12-29 09:00:00 – 2022-12-29 17:00:00 Domme

Dordogne Domme Domme fête Noël : jeudi 29 décembre de 9h à 17h

Animations gratuites avec ambiance musicale toute la journée. Marché hebdomadaire

-Ateliers créatifs sur le thème du sapin, balades en poneys

-Jeu de piste dans la Bastide « à la recherche des décoratipons géantes »

-Visites gratuites de la grotte à 11h15, 12h15, 14h30, 15h30 et 16h30. Places limitées. Billets à retirer à l’Ofice de tourisme

Venez profiter de la magie de Noël à Domme ! Domme fête Noël : jeudi 29 décembre de 9h à 17h

Animations gratuites avec ambiance musicale toute la journée. Marché hebdomadaire

-Ateliers créatifs sur le thème du sapin, balades en poneys

-Jeu de piste dans la Bastide « à la recherche des décoratipons géantes »

-Visites gratuites de la grotte à 11h1 +33 5 53 28 61 00 Mairie pixabay

Domme

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Domme, Dordogne Autres Lieu Domme Adresse Place de la Halle Domme Dordogne Ville Domme Domme lieuville Domme Departement Dordogne

Domme Domme Domme Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domme-domme/

Domme fête Noël Domme 2022-12-29 was last modified: by Domme fête Noël Domme Domme 29 décembre 2022 Domme Dordogne Place de la Halle Domme Dordogne Domme Dordogne

Domme Domme Dordogne