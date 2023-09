Théatre « A mort…Amore » joué par la Compagnie du Thouron Domme, 7 octobre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

l’ Office de la Culture de

Domme recevra la Compagnie du Thouron. Cette troupe, section de l’Amicale Laïque Cénac-

Domme, jouera la pièce « A mort…Amore », mise en scène par Denis Thibault..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



l? Office de la Culture de

Will welcome the Compagnie du Thouron. This troupe, a section of the Amicale Laïque Cénac-

Domme, will perform the play « A mort?Amore », directed by Denis Thibault.

l? Office de la Culture de

Acogerá a la Compagnie du Thouron. Esta compañía, sección de la Amicale Laïque Cénac-

Domme, representará la obra « A mort?Amore », dirigida por Denis Thibault.

l? Das Kulturbüro von

Domme wird die Compagnie du Thouron empfangen. Diese Truppe ist eine Abteilung der Amicale Laïque Cénac-Domme

Domme, wird das Stück « A mort?Amore » unter der Regie von Denis Thibault aufführen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne