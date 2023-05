Acadine : Conférence bouquet final salle de la Rode, 26 août 2023, Domme.

« Acadine : Conférence bouquet final avec plusieurs conférenciers amis fidèles d’ACADINE

Lucio Guerrato : » »éloge du mauvais goût » » Christian Terlaud: « »un poème sur Acadine » » Romain Bondonneau « »Femmes en périgord » » et autre thème surprise…

samedi 26 août 2023 à 19 h salle de la Rode à Domme ».

salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Acadine: Final conference with several lecturers, faithful friends of ACADINE

Lucio Guerrato : « »praise of bad taste » » Christian Terlaud: « »a poem on Acadine » » Romain Bondonneau « »Women in Perigord » » and other surprise theme…

saturday, August 26, 2023 at 7 p.m. in the Salle de la Rode in Domme »

« Acadine » : Conferencia final con varios ponentes, fieles amigos de ACADINE

Lucio Guerrato: « Elogio del mal gusto » Christian Terlaud: « Un poema sobre Acadine » Romain Bondonneau « Mujeres en el Perigord » y otros temas sorpresa…

sábado 26 de agosto de 2023 a las 19:00 h en la Sala de la Rode de Domme »

« Acadine: Abschlusskonferenz mit mehreren Referenten, die treue Freunde von ACADINE sind

Lucio Guerrato: « Lob des schlechten Geschmacks » » Christian Terlaud: « Ein Gedicht über Acadine » » Romain Bondonneau: « Frauen im Perigord » » und andere Überraschungsthemen…

samstag, 26. August 2023 um 19 Uhr im Salle de la Rode in Domme »

