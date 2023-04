Acadine : « Graines de possible » Place de la Rode, 10 août 2023, Domme.

« Acadine : »Graines de possible »Chants,musiques et poésies, le temps de rêver

en liberté et de laisser germer…. Hermine Huguenel, chanteuse lyrique

et Catherien Brunon, musicienne et chanteuse.

jeudi 10 août 2023 à 20 h à l’orangerie du parc de Veyrignac ».

Place de la Rode Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Acadine : « Seeds of possibility « Songs, music and poetry, time to dream

in freedom and to let germinate…. Hermine Huguenel, lyric singer

and Catherien Brunon, musician and singer.

thursday, August 10, 2023 at 8 pm at the orangery of the Veyrignac park »

» Acadine : « Semillas de posibilidad « Canciones, música y poesía, tiempo para soñar

en libertad y dejarlo germinar…. Hermine Huguenel, cantante de ópera

y Catherien Brunon, músico y cantante.

jueves 10 de agosto de 2023 a las 20:00 h en el invernadero del parque de Veyrignac »

« Acadine: « Graines de possible « Gesang,Musik und Poesie, Zeit zum Träumen

in Freiheit und keimen zu lassen…. Hermine Huguenel, lyrische Sängerin

und Catherien Brunon, Musikerin und Sängerin.

donnerstag, 10. August 2023 um 20 Uhr in der Orangerie des Parks von Veyrignac »

