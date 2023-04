Acadine : « le futur de l’hydrogène énergétique » Salle de la Rode, 5 août 2023, Domme.

Acadine : « le futur de l’hydrogène énergétique doit passer par l’hydrogène naturel

peu connu pendant longtemps, il est renouvelable, ne pollue pas, il coûte moins cher que l’hydrogène manufacturé à partir d’électricité ou d’hydrocarbures, et il se trouve sur tous les continents par Alain Prinzhofer.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Acadine: « the future of hydrogen energy must involve natural hydrogen

little known for a long time, it is renewable, does not pollute, costs less than hydrogen manufactured from electricity or hydrocarbons, and can be found on every continent by Alain Prinzhofer

Acadine: « el futuro de la energía del hidrógeno debe pasar por el hidrógeno natural

poco conocido desde hace tiempo, es renovable, no contamina, cuesta menos que el hidrógeno fabricado a partir de electricidad o hidrocarburos, y se encuentra en todos los continentes por Alain Prinzhofer

Acadine: « Die Zukunft der Wasserstoffenergie muss über den natürlichen Wasserstoff laufen

lange Zeit kaum bekannt, ist er erneuerbar, verschmutzt nicht die Umwelt, kostet weniger als Wasserstoff, der aus Strom oder Kohlenwasserstoffen hergestellt wird, und ist auf allen Kontinenten zu finden von Alain Prinzhofer

Mise à jour le 2023-04-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne