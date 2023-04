Acadine: »Pour l’arbre et pour l’oiseau » Salle de la Rode, 18 mai 2023, Domme.

Acadine: »Pour l’arbre et pour l’oiseau » Jean Mottet nous contera son parcours de vie original et passionnant, professeur de lettres et de cinéma… jusqu’à son engagement dans la forêt de la Bonne Foussie dans le nord de la Dordogne….

le jeudi 18 mai à 19 h à la salle de Rode à Domme..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . .

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Acadine: « For the tree and for the bird » Jean Mottet will tell us about his original and fascinating life path, professor of literature and cinema… until his commitment to the Bonne Foussie forest in the northern Dordogne….

thursday, May 18 at 7 pm at the Salle de Rode in Domme.

Acadine: « Pour l’arbre et pour l’oiseau » (Por el árbol y por el pájaro) Jean Mottet nos hablará de su original y fascinante trayectoria vital, como profesor de literatura y cine… hasta su intervención en el bosque de Bonne Foussie, en el norte de la Dordoña….

jueves 18 de mayo a las 19.00 h en la Salle de Rode de Domme.

Acadine: « Für den Baum und für den Vogel » Jean Mottet erzählt uns seinen originellen und spannenden Lebensweg als Literatur- und Filmprofessor… bis hin zu seinem Engagement im Wald von Bonne Foussie im Norden der Dordogne…..

am Donnerstag, den 18. Mai um 19 Uhr im Salle de Rode in Domme.

Mise à jour le 2023-04-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne