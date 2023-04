Acadine : L’expérience d’une Périgourdine au service de l’Europe Salle de la Rode, 6 mai 2023, Domme.

Acadine : L’expérience d’une Périgourdine au service de l’Europe ,celle d’Agnès Rebuffel, haute fonctionnaire son parcours au sein de l’institution, son implication dans la mise en oeuvre des accords de Schengen…sa connaisance qu’elle souhaite partager.

Samedi 6 mai 2023 19 h à la salle de la Rode.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Acadine : The experience of a Périgourdine at the service of Europe, that of Agnès Rebuffel, senior civil servant, her career within the institution, her involvement in the implementation of the Schengen agreements… her knowledge that she wishes to share.

Saturday May 6, 2023 7 pm at the Salle de la Rode

Acadine : La experiencia de una perigurdina al servicio de Europa, la de Agnès Rebuffel, alta funcionaria, su carrera en la institución, su participación en la aplicación de los acuerdos de Schengen… sus conocimientos que desea compartir.

Sábado 6 de mayo de 2023 19.00 h en la Salle de la Rode

Acadine: Die Erfahrung einer Perigourdine im Dienste Europas, die von Agnes Rebuffel, einer hohen Beamtin, die ihren Werdegang innerhalb der Institution, ihre Beteiligung an der Umsetzung des Schengen-Abkommens… ihr Wissen, das sie teilen möchte.

Samstag, 6. Mai 2023 19 Uhr in der Salle de la Rode

Mise à jour le 2023-04-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne