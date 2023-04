Office de la culture de Domme : Natacha Triadou et son violon Salle de la Rode, 28 avril 2023, Domme.

Vendredi 28 avril 2023 à 20h30, l’invitée de l’Office de la Culture de Domme sera la

talentueuse Natacha Triadou et son violon, Venez nombreux l’écouter et l’applaudir.

Entrées : 15€ et 12€ pour les adhérents, gratuit jusqu’à 16 ans. Pas de réservation.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

Salle de la Rode

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Friday, April 28, 2023 at 8:30 pm, the talented Natacha Triadou and her violin will be the guest of the Office de la Culture de Domme

natacha Triadou and her violin. Come and listen to her and applaud her.

Entrance fees: 15? and 12? for members, free for children under 16. No reservation

El viernes 28 de abril de 2023 a las 20:30 h, la talentosa Natacha Triadou y su violín serán los invitados de la Oficina de la Cultura de Domme

natacha Triadou y su violín. Venga a escucharla y a aplaudirla.

Entrada: 15? y 12? para los socios, gratuita para los menores de 16 años. Sin reserva

Am Freitag, den 28. April 2023 um 20.30 Uhr ist die Nat Natacha mit ihrer Violine zu Gast im Kulturbüro von Domme

natacha Triadou und ihre Violine. Kommen Sie zahlreich, um ihr zuzuhören und ihr zu applaudieren.

Eintritt: 15? und 12? für Mitglieder, bis 16 Jahre gratis. Keine Reservierung

Mise à jour le 2023-04-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne