Soirée Concert In.D Session #5

L’association In.D de Domloup vous invite à une soirée concert Rock Indie, Pop et Electro,

Le samedi 18 novembre à partir de 20H00,

Salle Albert Camus à DOMLOUP

Entrée prix libre.

Tout public.

Bar en salle dès l‘ouverture.

A l’affiche, trois groupes : Tchewsky & Wood, The Operator, Djettes Savonnette et Joia

Tchewsky & Wood : une musique cold-wave, aussi puissante qu’étrange.

Né de la rencontre entre un batteur, une chanteuse russe et un guitariste, le son rock de ce trio libère une énergie brute et primaire transcendée par la voix grave et saisissante de Marina. Laissez-vous envoûter par le rythme incantatoire de morceaux électroniques et technoïdes traversés d’influences tziganes et balkaniques.

The Operator : Jeune duo synthpop français empreint d’élégance et de sensualité.

Sophie, chanteuse auteure compositrice, et Antoine, claviériste et producteur de musique électronique, vous feront plonger dans un univers mélodique très personnel souligné par une scénographie épurée. Laissez opérer la magie de cette musique aussi légère que mélancolique …

Djettes Savonnette et Joia : un son électro multicolore mêlant samba vibes et funky groove.

Jeunes dijettes de la scène rennaise, Savonnette et Joia vous invitent à vous balancer sur des sons italo, trans, acid et afro-brésiliens. Ces deux musiciennes aux multiples influences vous feront partager leur amour de la scène en vous faisant groover sur leur set haut en couleurs. Idéal pour réveiller les corps et l’âme.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse

Mail : asso.in.d.35@gmail.com

Pour nous suivre

https://www.instagram.com/asso.in.d.35/

https://www.facebook.com/assoind35/

Salle Albert CAMUS 1 allée de l’étang 35410 DOMLOUP Domloup 35410 Ille-et-Vilaine