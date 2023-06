Les Suspensions de l’été. Circo Pirulo – Cie La Sensible. La Métairie Domloup Domloup, 2 septembre 2023 15:00, Domloup.

Les Suspensions de l’été. Circo Pirulo – Cie La Sensible. La Métairie Domloup Domloup Samedi 2 septembre, 15h00

Le clown Pirulo trafique ses petits jouets en bois, bricole des petits mécanismes inutiles mais rigolos et transforme les meubles de famille sans vergogne pour mettre en scène son cirque en miniature. C’est un cirque à taille humaine, où les lions sont de féroces petites peluches et où le clown dresse un cheval invisible. Laissons s’envoler notre imagination, échappons-nous de la réalité ! Que s’écartent les toiles du chapiteau et que le spectacle commence…

15h : Découverte sensorielle dans la vallée du Rimon.

Dès 5 ans. Gratuit.

Durée : 30 min.

16h : Circo Pirulo. Cie La Sensible

Durée : 40 min.

Spectacle à découvrir en famille, dès 3 ans.

Cet évènement fait partie de la programmation estivale proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron : Les Suspensions de l’été.

Les Suspensions de l’été… c’est… 5 dates, 5 évènements, 5 communes pour un été où tout est permis, un été pour danser, chanter, aimer, se régaler, découvrir, profiter, se surprendre, se prélasser… un été où l’on suspend le temps !

Les Suspensions de l’été, ce sont aussi des rencontres entre des évènements artistiques et des patrimoines, une bonne façon de découvrir ou de redécouvrir notre territoire et son patrimoine naturel et historique.

Informations pratiques pour ce spectacle :

– Parking sur la place de la mairie.

– Toilettes publiques

– Spectacle Circo Pirulo assis sur banc, dans l’herbe ou sur coussins.

La Métairie Domloup La Métairie Domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine