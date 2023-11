Ensemble Baroque de Rennes : concert « A Voix Hautes » Eglise de Domloup Domloup, 11 novembre 2023T 18:00, Domloup.

Ensemble Baroque de Rennes : concert « A Voix Hautes » Eglise de Domloup Domloup Samedi 11 novembre, 18h00

L’Ensemble Baroque de Rennes propose un programme de musique française, autour de deux grandes héroïnes : Médée et Alcyone ,chantées par la soprano britannique Madeline de Berrié. Samedi 11 novembre, 18h00 1

Des voix qui se sont fait entendre, des femmes mythiques qui ont dû sortir de l’humanité et rencontrer les dieux pour se rendre maîtresses de leurs destins. Madeline Claire de Berrié leur prête sa voix, avec le traverso et le violon pour comparses, la viole et le clavecin comme soutien.

Musiciennes

Morag Johnston : violon baroque

Delphine Leroy : traverso

Delphine Le Gall : viole de gambe

Claude Meneux : clavecin

Oeuvres

Alcyone, cantate française de Louis Marchand

Médée, cantate française de Nicolas Clérambault

Extraits du 8ème concert royal de François Couperin

Un espace de détente et d’écoute pour les enfants est à disposition pendant le concert.

Eglise de Domloup domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine