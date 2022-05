Grande braderie C’est l’histoire de Domloup Catégories d’évènement: Domloup

Ille-et-Vilaine

Grande braderie C’est l’histoire de, 11 février 2020 09:30, Domloup. Mardi 11 février 2020, 09h30 Sur place Entrée gratuite 0290095646 Grande braderie 0/12 ans On se retrouve pour ce rendez-vous incontournable le mercredi 12 Février de 9h30 à 18h30. Vous y retrouverez des vêtements enfants 0-12 ans de marque Petit Bateau, Jacadi, Boutchou, TAO, DPAM…. des jeux et livres mais aussi des vêtements femmes … ✨ Nos prix sont compris entre 1 et 4€. ✨ C’est l’histoire de 21 rue du Gifard 35410 Domloup 35410 Domloup Basse Vigne Ille-et-Vilaine mardi 11 février 2020 – 09h30 à 18h30

Détails Heure : 09:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Domloup, Ille-et-Vilaine Autres Lieu C'est l'histoire de Adresse 21 rue du Gifard 35410 Domloup Ville Domloup lieuville C'est l'histoire de Domloup Departement Ille-et-Vilaine

C'est l'histoire de Domloup Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domloup/

Grande braderie C’est l’histoire de 2020-02-11 was last modified: by Grande braderie C’est l’histoire de C'est l'histoire de 11 février 2020 09:30 C'est l'histoire de Domloup Domloup

Domloup Ille-et-Vilaine