Domitys Journées Portes Ouvertes Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Domitys Journées Portes Ouvertes Besançon, 13 mai 2022, Besançon. Domitys Journées Portes Ouvertes Domitys 23 Rue de Chaillot Besançon

2022-05-13 09:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 Domitys 23 Rue de Chaillot

Besançon Doubs EUR 0 0 Domitys Journées Portes Ouvertes Les 13 et 14 mai 2022 Durant 2 jours, profitez d’ateliers et de conférences gratuits

pour vous familiariser avec les nouvelles technologies.

Ateliers, démonstrations, animations :

Découvrez et initiez-vous aux nouvelles technologies

Rendez-vous en résidence pour tenter de gagner de nombreux lots dont 1 séjour à l’Île Maurice* +33 2 52 56 57 67 Domitys Journées Portes Ouvertes Les 13 et 14 mai 2022 Durant 2 jours, profitez d’ateliers et de conférences gratuits

pour vous familiariser avec les nouvelles technologies.

Ateliers, démonstrations, animations :

Découvrez et initiez-vous aux nouvelles technologies

Rendez-vous en résidence pour tenter de gagner de nombreux lots dont 1 séjour à l’Île Maurice* Domitys 23 Rue de Chaillot Besançon

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Domitys 23 Rue de Chaillot Ville Besançon lieuville Domitys 23 Rue de Chaillot Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Domitys Journées Portes Ouvertes Besançon 2022-05-13 was last modified: by Domitys Journées Portes Ouvertes Besançon Besançon 13 mai 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs