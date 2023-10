Relooke ta poupée DOMINOS PIZZA Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Relooke ta poupée DOMINOS PIZZA Caen, 22 octobre 2023, Caen. Relooke ta poupée Dimanche 22 octobre, 14h00 DOMINOS PIZZA Ce sera une sensibilisation sur la récupération de poupées usagées et remise en état.

Sur poupées usagées nous vous apprendrons comment faire un travail de couture pour les utiliser à nouveau.

Récupération de poupées usagées pour des associations. DOMINOS PIZZA 228 rue Bayeux 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00 Mireille BARCLAIS Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu DOMINOS PIZZA Adresse 228 rue Bayeux 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville DOMINOS PIZZA Caen latitude longitude 49.185207;-0.39531

DOMINOS PIZZA Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/