Lorette est mariée à Heller, un époux très jaloux, qui a découvert une lettre d’amour venant d’une ancienne liaison et prénommé François. Il soupçonne (à juste titre) Crémone, son meilleur ami, et a juré la perte de ce rival. Lorette recrute un homme, François-Dominique dit Domino, pour détourner Heller de ses soupçons sur son ancien amant…qui a bel et bien écrit la fameuse lettre. Domino détournera un temps les soupçons de Heller, mais finira par en justifier de bien plus graves… Mis en scène par Daniel Annotiau, Théâtre des 2 rives, théâtre amateurs.

Une comédie romantique de Marcel Achard, où se mêle fantaisie et émotion, adaptée par Daniel Annotiau du théâtre des 2 rives. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

