Dominique Vervisch « Le Havre sous les eaux »

du mardi 21 décembre au samedi 25 décembre

du mardi 21 décembre au samedi 25 décembre à GALERIE HAMON

### Dominique Vervisch est né en 1953 en Normandie. Sa peinture décrit la désertion du temps, l’injure de l’abandon et de la rouille, peint la vie en suspens comme un rêve entre ciel et terre. ### Vervisch est passé peu à peu au fantastique. ### Vernissage en présence de l’artiste le Samedi 4 décembre à partir de 18h. ### Séances de dédicaces le Dimanche 19 décembre de 14.30 à 18h ### Catalogue numérique de l’exposition disponible aupres de ### [fionagaleriehamon@gmail.com](mailto:fionagaleriehamon@gmail.com)

Entrée libre

GALERIE HAMON 44 Place de l'Hôtel de Ville, 76600 Le Havre

2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T09:30:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T09:30:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T09:30:00 2021-12-25T19:00:00

