Dominique Tarlé, la Villa Galerie de l’Instant, 10 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 10 décembre 2021 au mercredi 16 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h30 à 18h30

gratuit

Il y a 50 ans débarquait dans le sud de la France le plus grand groupe de rock du monde : les Rolling Stones. Suite à des déboires fiscaux en Angleterre, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman et Mick Taylor avaient décidé de venir se réfugier en France…

Le jeune photographe Dominique Tarlé qui fréquentait le groupe depuis plusieurs années à Londres et en tournée, vint rejoindre ses musiciens préférés afin de les immortaliser dans ce nouvel environnement…

Il commença par la désormais célèbre Villa Nellcote louée par Keith Richards, sur la rade de Villefranche-sur-mer… venu passer la journée avec le guitariste et sa famille, il n’en repartira que six mois plus tard, invité par Keith à profiter de ce moment privilégié de leurs vies.

Comment refuser une telle proposition quand on est passionné de photographie et de rhythm and blues ? Dominique Tarlé devint ainsi le seul photographe ayant jamais vécu avec ce groupe mythique, à l’apogée de leur carrière, lors de la réalisation du non moins mythique album « Exile on Main St. » passant dans la même journée d’instants quotidiens les plus simples, à de purs moments de musique entre professionnels.

Cet été inoubliable marqua à jamais la vie du photographe, et l’histoire du rock n’roll ; la confiance accordée à Dominique Tarlé par le groupe demeure encore aujourd’hui, et témoigne de l’amitié sincère qui l’unit à ces artistes.

Galerie de l’Instant 46 rue de Poitou Paris 75003

Contact : https://www.lagaleriedelinstant.com/

