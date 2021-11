Dominique Petigand dans la Chambre d’écoute du musée Réattu Musée Réattu, 26 octobre 2021, Arles.

[Dominique Petigand dans la Chambre d’écoute du musée Réattu](http://www.museereattu.arles.fr/art-sonore.html) ————————————————————————————————————– La chambre d’écoute accueille cet automne l’artiste sonore Dominique Petitgand (France, 1965). Depuis 1992, il crée des pièces sonores, parlées, musicales et silencieuses. L’utilisation exclusive du son le place sur un territoire singulier et mouvant qui concerne différentes disciplines artistiques : il diffuse ses oeuvres au cours de séances d’écoute en plein air, dans des salles de spectacle, sur disque, en ligne, à la radio mais aussi et surtout, depuis une vingtaine d’années, lors d’expositions sous la forme d’installations sonores. Les oeuvres proposées par Dominique Petitgrand pour la Chambre d’écoute sont des compositions inédites réalisées à partir de pièces anciennes et récentes. Chacune est issue d’un même ensemble sonore, d’un même matériau de voix, de paroles, de bruits et d’éléments musicaux, découpés, dépliés et combinés pour former une nouvelle série de récits et de paysages en six chapitres (les 3 premiers de novembre à janvier, les 3 suivants de février à avril). Une longue fiction possible, une rêverie libre, poreuse aux temps pleins et creux de la journée, ouverte aux interprétations et aux silences. **2 novembre – 28 novembre 2021** _**Je me réveille, 10’58, 1992/2021.**_ **30 novembre– 2 janvier 2022** _**Je retiens ma respiration, 12’44, 1992/2021.**_ **4 janvier – 30 janvier 2022** _**Je traîne, 12’03, 1992/2021.**_

6€/4€ Entrée libre

Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



