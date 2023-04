Dominique Fouchard en rencontre à la Librairie de Paris Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 12 mai 2023

Nous avons le plaisir de recevoir Dominique Fouchard qui présentera son nouveau roman « La Fiore aux fiancés » paru aux éditions Les Escales. Tableau d'une époque hantée à travers une écriture humaine de la guerre et la mise en lumière de ses conséquences sur la population. Paris, octobre 1913. Germaine et Louise se rencontrent sur les bancs de l'école. C'est le début d'une ardente amitié, que vient percuter la Grande Guerre. Cette guerre, qui assassine les uns et hante le regard des autres, donne la nausée à Germaine. Louise, elle, s'enflamme pour la patrie et ses soldats qui risquent leur vie pour elle. Dominique Fouchard est historienne, spécialiste des retours à l'intime après la Grande Guerre. La Foire aux fiancés est son premier roman.

