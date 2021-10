Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Dominique Fils-Aimé Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Des tons minimalistes blues de son premier opus en passant par les couleurs jazz du second, son dernier album paru en février 2021 explore la palette émotionnelle de la musique soul d’hier à aujourd’hui. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 20€ / Plein tarif : 18€ / Tarif abonné : 15€ – Places numérotées

Dominique Fils-Aimé présente Three Little Words, le dernier chapitre de sa trilogie inspirée par les héritages de la musique Afro-Américaine. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

