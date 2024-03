Dominique Fillon Quartet #40ans au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 10 à 25 euros.

La fête se poursuit cette année des 40 ans, avec ces artistes, absents des festivités de Janvier mais oh combien présents dans notre ADN !

Pianiste, arrangeur, réalisateur des premiers albums de Sanseverino, de l’hommage à Nina Simone par Kareen Guiock-Thuram, Dominique Fillon retrace ses 5 albums de compositions originales à travers le jazz, les musiques et les accents du monde., entouré de Kevin Reveyrand, Arthur Alard et Benjamin Petit, 3 musiciens qui ont également des attaches fortes avec le Club.

« D’abord en spectateur à 16 ans ou je suis tombé amoureux de la musique brésilienne, puis en musicien d’Angelique Kidjo, ou de Bruce Johnson 3 ans plus tard, la scène du Baiser Salé a toujours été pour moi une source d’inspiration, un lieu de fusion ouvert à toutes les influences, un repère ou j’ai écouté et rencontré l’essentiel des musiciens que je connais et avec lesquels je partage la musique ».

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

DOMINIQUE FILLON QUARTET #40ans