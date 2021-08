DOMINIQUE FILLON – AWAITING SHIP LE BAL BLOMET, 12 octobre 2021, Paris.

La musique de Dominique Fillon est celle du voyage. De l’Asie à l’Amérique latine, le pianiste de jazz puise son inspiration dans la créativité de multiples cultures. A ses débuts, il accompagne Bernard Lavilliers et Michel Fugain, découvre Sanseverino et réalise ses trois premiers albums, avant de sortir son premier album Détours en 2007

En 2010, il sort Americas enregistré à Chicago. Il se laisse aller à une écriture plus libre et spontanée avec l’album As It Comes, commandé par un producteur du Japon, un pays cher à son cœur. Avec Born in 68, sorti en 2014, il renoue avec le son de son adolescence, de Franck Zappa à Pink Floyd en passant par Elton John. En 2016, il forme avec son épouse Akémi Fillon le groupe Akedo et présente l’album Home, un dialogue entre le classique et le jazz.

Dominique Fillon est de retour en trio avec Awaiting Ship (Banco Music/Klarthe, sortie le 08/10/21), un album plébiscité par la critique (« Indispensable » de Jazz News, « Must » de TSF Jazz). Il réunit Alex Boneham à la contrebasse et Dan Schnelle à la batterie, la fine fleur de la nouvelle scène Jazz de Los Angeles. À ce nouveau trio, Dominique Fillon convie pour quelques titres un quatuor à cordes créé par son épouse Akemi et une trompette, celle de Sylvain Gontard. Le résultat est un disque « désarmant de brillance et de simplicité. Ce qui est rare par les temps qui courent. Et nécessaire ! », pour reprendre les mots de Jazz News.

Le 12 octobre 2021 au Bal Blomet ce projet vivra enfin ces premières heures en live après cette année d’attente obligée. Les trois musiciens et leurs invités seront rassemblés pour une soirée événement.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/

