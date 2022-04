Dominique Douhine à l’Hôtel Rochegude Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Anniversaire important pour Dominique Douhine, qui fête ses quarante années de création avec cette exposition à l’Hôtel Rochegude. Ce sont des peintures et des aquarelles lumineuses, ensoleillées et chaleureuses qu’offre l’artiste albigeoise au regard des visiteurs : paysages camarguais, bords de mer, personnages, animaux,… sont traités tout simplement avec émotion et gaieté. Avec talent, par le simple pouvoir de son imagination et de ses pinceaux, Dominique insuffle sa joie de vivre, son bonheur de créer et de partager. Une invitation à un voyage coloré à ne pas manquer. Du 18 mai au 2 juin à l’Hôtel Rochegude, ouvert de 13h à 19h, tous les jours. Entrée libre. Une fois de plus, la culture s’exprime sous une nouvelle forme en ville avec le retour des expositions à l’Hôtel Rochegude Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

