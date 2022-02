Dominique De Rango expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 1 septembre 2022, Vains.

Dominique De Rango expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-09-01 – 2022-09-29 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche

Originaire de Vains, j’aime me promener dans les paysages qui m’entourent. Je pratique le “noir et blanc” depuis l’âge de 15 ans. Pour moi, les ombres et la lumière représentent l’essence de la photographie.

Je me concentre plus facilement sur les formes et la composition de l’image. Les couleurs fascinent mais c’est aussi une source de distraction qui peut nous empêcher d’approfondir le sujet photographié. Le “noir et blanc” permet une interprétation plus personnelle, plus poétique.

Dominique De Rango.

Rencontre avec l’artiste : mercredi 31 août, de 16h à 18h.

Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

